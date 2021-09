“Abbiamo già avuto una risposta straordinaria da parte dei cittadini nella raccolta firme. Oltre 220mila firme in 48 ore. Credo che nella giornata di oggi supereremo le 250mia firme, cioè in tre giorni la metà di quelle che ci servono. Il tutto mentre i principali media non ne parlano e mentre i politici scelgono di non occuparsi del tema”. Commenta così il deputato di +Europa, Riccardo Magi, i risultati della campagna referendaria sulla legalizzazione della cannabis.