Hanno approfittato del fatto che fosse incustodito per intrufolarsi in uno yacht ormeggiato al porto di Genova e organizzare un festino abusivo a bordo. Tutto stava filando liscio finché un amico del proprietario ha ripreso la scena con il cellulare e ha dato l’allarme, avvisando l’imprenditore che si trovava in vacanza in Trentino. A quel punto, il legittimo proprietario dello yacht ha avvisato la Guardia di Finanza e incaricato l’amico di interrompere il festino con due uomini e una donna. La scena è stata pubblicata sul web ed è diventata subito virale: “Cosa ci fai qui? Vieni subito fuori!”, si sente dire nel video da chi riprende. Al che, uno degli intrusi, in mutande, chiede scusa e implora che non gli venga fatto del male, tra bestemmie, insulti e anche uno schiaffo. I tre abusivi sono stati identificati dai militari e ora rischiano la denuncia per violazione di domicilio.