“Con Vittorio Sgarbi siamo ancora amici, mi chiama alle di 4 di notte perché sono una nottambula”. Intervistata dal magazine MOW, la pornostar Vittoria Risi ha ricordato la sua relazione con il critico d’arte, con cui qualche anno fa ha fatto coppia anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Nata a Venezia la Risi si è diplomata alla Accademia di Belle Arti della laguna nel 2019. La passione per l’arte che ha unito, insomma. “Mi è sempre piaciuto dipingere, anche se il covid ha scombussolato i miei piani”, ha raccontato la pornostar ospite del Biker Fest di Granarolo (Bologna). Lì si è esibita in un numero di burlesque molto apprezzato dal pubblico, presentato dal suo ex collega oggi scrittore, Franco Trentalance.