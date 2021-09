Bagno di folla a Napoli per il leader del M5s, Giuseppe Conte, in occasione della presentazione dei candidati alle amministrative partenopee. Il presidente pentastellato, che dopo l’intervento dal palco ha attraversato il popolare rione Sanità tra applausi e selfie, si è soffermato molto con i cittadini e ha assicurato che il reddito di cittadinanza non verrà abolito. “È una misura che ha dato ossigeno alla povera gente – dicono i presenti – Salvini e Meloni non sanno cosa significhi la povertà quando parlano di abolirlo o quando lo chiamano metadone di Stato”. È lo stesso Conte a difendere più volte durante i suoi interventi quello che è stato il cavallo di battaglia del M5s. “Senza questa misura di protezione sociale non si va da nessuna parte e i politici che vogliono cancellarlo – dice Conte – devono chinare la testa e rispettare la povertà invece di attaccarla”.