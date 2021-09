Aria di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? Distanti per buona parte dell’estate, lui grande assente al compleanno della conduttrice siciliana e ora, l’ultima novità. Il divo turco domenica 5 settembre è sbarcato a Venezia per la Mostra internazionale d’Arte Cinematografica e al suo fianco non c’era la conduttrice sportiva di Dazn bensì Moran Atias, attrice e modella israeliana. E tra lei e l’attore di ‘Daydream-Le Ali del Sogno’ sembrava esserci una grande complicità.

Can Yaman, atteso da una folla delirante, ha ricevuto il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell’anno per “aver rivoluzionato il concetto di divismo contemporaneo, con un’immagine seducente ma sofisticata, che gli ha permesso in pochissimi anni di scalare le graduatorie dello star system europeo e mondiale, affermandosi in tutti i comparti del nostro immaginario, dalla moda al cinema”.