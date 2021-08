Dopo nemmeno 24 ore dalla festa per il suo 30esimo compleanno, Diletta Leotta è già in tendenza su Twitter. Tuttavia il motivo non è così edificante. Gli utenti social, infatti, si sono scagliati contro la conduttrice per la presenza delle “donne lampadario” durante il party, a cui hanno partecipato tra gli altri anche la cantante Elodie e Daniele Battaglia (conduttore di Radio 105 e figlio di Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh).

Se in un primo momento a far parlare era stata la (presunta?) assenza del fidanzato Can Yaman, ora l’attenzione è completamente rivolta alle “donne lampadario”, come testimoniano i numerosi tweet scritti a riguardo. “E poi fa i discorsi edificanti a Sanremo…”, ha scritto qualcuno su Twitter. Oppure: “Raga le donne lampadario ad un compleanno poi di una donna nel 2021 per me sono degradanti. Bisogna sottolinearlo questo fatto”. E infine: “Magari non è una sua scelta, forse è l’agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate ‘donne-lampadario’ alla tua festa. Punto”.