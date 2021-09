“È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia“. Con queste parole Dodi Battaglia ha annunciato la scomparsa di Paola Toeschi, volto noto della pubblicità. Toeschi, 51 anni, aveva raccontato la sua malattia in un libro, Più forte del male: “Un brutto giorno, senza alcun preavviso, irrompe nella vita qualcosa che la sconvolge. Qualcosa che avvelena i momenti, le ore, le giornate. E questo qualcosa si chiama tumore. Quando questo accade, tutta la vita cambia colore, si copre di una patina di grigio e il nemico più difficile da sconfiggere, ancora più del male, è la paura. Paola Toeschi Battaglia, moglie di Dodi, cantautore e chitarrista dei Pooh, racconta in modo diretto e coinvolgente come ha sconfitto la malattia che l’ha colpita e “sfidata”. Questa la sinossi. A Paola era stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2010. Sposata con Battaglia dal 2011, Paola lascia l’ex Pooh e una figlia.

