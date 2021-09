Ha fatto lavori umili poi, grazie alla propria fantasia, è diventato improvvisamente una vera star dei social. Parliamo di Khaby Lame, 109.7 milioni di follower su TikTok, e 40.8 su Instagram. Il giovane, nato in Senegal nel 2000, ma in Italia da quando aveva un anno, ha esordito sul red carpet della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Intervistato, Khaby ha detto: “I miei video sono molto semplici, non uso neanche un piedistallo. Faccio partire il telefono e inizio a registrare.. il mio segreto è proprio la semplicità, basta un’espressione facciale”. Poi ha rivelato i propri sogni nel cassetto: “Voglio studiare cinema, vorrei diventare attore come Will Smith, lui è la mia ispirazione fin da bambino”. “Non ci sarà questa immediatezza ma tanto lavoro dietro, mi preparerò come si deve e spero un giorno di entrare in questo mondo”, ha aggiunto con determinazione. Infine, una confessione sulla famiglia: “I miei genitori a causa del Covid non lavorano, hanno la cassa (integrazione, ndr). Grazie ai miei video riesco ad aiutarli ma non sono ricco. Con TikTok non si guadagna davvero quanto dicono”.