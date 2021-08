Proseguono i festeggiamenti pugliesi di Madonna per il suo 63esimo compleanno. La star ha cenato a Ostuni in compagnia dei figli, del fidanzato e di un gruppo di amici con i quali ha cantato ‘Bella ciao‘ suonando il tamburello con i ‘Terraross‘ (con buona pace delle regole sul distanziamento). Madonna è arrivata nella ‘città bianca’ con il suo fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams, figli e staff. Durante la cena sono arrivati i ‘Terraross’, che amano definirsi ‘suonatori e menestrelli della bassa Murgia’, con i quali ha cantato e ballato sulle note di ‘Bella ciao’. Già nei giorni scorsi Madonna aveva postato un video dei festeggiamenti del suo compleanno con un look che lei stessa aveva definito “sotto l’incantesimo dell’Impero Bizantino”: una grande cena insieme a tutta la sua famiglia e agli amici in un enorme tavolata all’aperto con addobbi tribali e con un ballo finale tra gli ulivi del Salento.