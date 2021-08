I grandi successi come “Sacrifice” e “Rocket Man” ma anche il nuovo singolo “Cold Heart” in collaborazione con Dua Lipa. Ecco cosa ha cantato Elton John qualche giorno fa in un noto ristorante di Cannes, La Guérite sull’Ile Sainte-Marguerite. Vestito con una semplice camicia, gilet e pantaloni corti, la star mondiale ha sorpreso tutti con un mini-concerto, incitando poi i clienti a restare al tavolo ed agitare mani e tovagliette a ritmo. Il video, neanche a dirlo, sta facendo il giro del web.