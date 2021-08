Il 12,82%. È questa la percentuale del personale scolastico non ancora vaccinata: in tutto 186.571. In particolare, su una popolazione di 1.455.308 persone, 1.225.586 hanno ricevuto la prima dose (cioè l’84,21%) e 1.190.932 hanno completato la vaccinazione, pari all’81,83%. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna di vaccinazione svolto dalla Struttura commissariale e richiesto da Figliuolo. Il dato è ancora variabile: le Regioni stanno inviando i dati man mano che li ricevono. Sicilia, Sardegna e Calabria sono in coda e hanno il numero più basso di immunizzazioni fra i lavoratori nel campo dell’istruzione: in questa categoria ha completato il ciclo rispettivamente il 54,49, il 67,07 e il 67,17%. Per quanto riguarda il personale sanitario, i non vaccinati toccano quasi quota 36mila. Per la precisione 35.691, una percentuale dell’1,82%. La platea complessiva è di 1.958.461 persone, di cui ha completato il ciclo il 94,42%.

Sono oltre due milioni (2.048.855), le persone non vaccinate nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni. Una percentuale pari al 21,23%. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna svolto dalla Struttura commissariale. In questa fetta di popolazione, pari a 9.651.541 unità, hanno completato il ciclo vaccinale in 7.042.299 pari al 72,97%. Considerando invece i più giovani, nella fascia di età 16-19 anni il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose. Nella fascia di età 12-15 anni il 33,76% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 34,37%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 12,97% mentre il 65,63% non è ancora vaccinato con alcuna dose.

I dati specifici sul personale scolastico erano stati richiesti dal commissario Figliuolo in vista del rientro in classe, con una lettera. Già il 25 giugno il generale aveva inviato un documento con cui rinnovava la necessità di perseguire “la massima copertura vaccinale del personale scolastico attraverso un coinvolgimento attivo”.