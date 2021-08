Si è lanciato nel vuoto dal versante del monte Paganella, ha perso il controllo del suo paracadute e si è schiantato al suolo. È quanto successo a un base jumper 23enne, originario di Amburgo. La caduta è avvenuta in Val Trementina, in particolare tra le località Malga di Fai e Zambana Vecchia, in provincia di Trento. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Santa Chiara di Trento, dopo un lungo tentativo di recupero. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 11:50, è stato un amico che ha assistito all’incidente. L’elicottero ha calato sul posto il tecnico del Soccorso alpino con l’equipe medica, che ha assicurato alla parete il ragazzo infortunato e lo ha sottoposto alle prime cure. Ma le condizioni si sono aggravate, e sono state necessarie le operazioni di recupero per il trasporto del 23enne in ospedale. Il salvataggio si è dimostrato complicato a causa del terreno impervio in cui si trovava il jumper, molto ripido e con la presenza rocce e zone boscose, tanto da rendere necessario l’intervento di altri due operatori delle Stazioni Paganella Avisio e Rotaliana-Bassa Val di Non per riuscire a caricare il giovane sulla barella.