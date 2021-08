Valentino Rossi diventerà papà. Lo ha scritto lui stesso sui suoi profili social. Tre foto e poche righe per dire al mondo che insieme alla sua Francesca aspettano una bambina. Dopo l’annuncio del ritiro ora il pilota di Tavullia, nove volte campione del mondo, si dedicherà di più alla vita privata.

La storia con la modella e influencer Francesca Sofia Novello, 27 anni, è iniziata nel 2019. Lei è nata ad Arese e ora si divide tra Milano e Tavullia, dove vive insieme a Valentino Rossi. “Una ragazza semplice” si definisce lei che lo scorso anno ha co-condotto insieme ad Amadeus una delle serate del Festival di Sanremo.

Nonostante tutto, della vita della coppia si sa poco così come poche sono le foto postate insieme. Tuttavia, recentemente in un’intervista Novello aveva dichiarato che da quando è iniziata la loro storia “è stato un exploit di cose nuove che però ho vissuto molto tranquillamente. Alla fine la vita con Vale è veramente molto semplice. Lui ha detto: si vive a Tavullia. Circondati da persone che sono cresciute con lui, quindi c’è una grandissima tutela della privacy e di quello che è la nostra vita”.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina ????

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl ???? pic.twitter.com/SkEysK7NUX

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021