L’ex portiere della Nazionale è in Arabia Saudita, dove si è già vaccinato con due dosi di Sinopharm, ma il siero anti-covid cinese non è riconosciuto a livello europeo e per tornare in Italia è stato costretto a immunizzarsi nuovamente. “C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer. Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio”, così su Instagram Walter Zenga, a corredo del video in cui si vaccina in un ambulatorio di Dubai