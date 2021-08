Ci sono anche i pm dell’antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio. Il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamenti anche ai magistrati che si occupano dei reati informatici coordinati dal sostituto Angeloantonio Racanelli. In procura a Roma lunedì pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Nel fascicolo si procedere contro ignoti e vengono contestati vari reati tra cui, oltre l’accesso abusivo a sistema informatico, anche la tentata estorsione.

Il procedimento coinvolge due pool di pm alla luce del fatto che l’attacco, ancora in corso, ha colpito un sistema informatico complesso come quello del Lazio anche dal punto di vista del profilo dei dati sensibili. Un gruppo di pirati informatici ha violato infatti il portale per le prenotazioni vaccinali della Regione. Un’offensiva partita dall’estero che ha interessato il 70% della popolazione di Roma e altre province e che mette seriamente a rischio i dati sensibili di cittadini comuni, ma anche di esponenti politici, istituzionali, fino al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre a quelli riservati di uomini dei servizi segreti. Anche per questo, lunedì è stato proprio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a parlare di “attacchi terroristici”.

Nel frattempo, dopo aver trasmesso i dati al Centro nazionale, per i cittadini del Lazio il green pass continuerà a essere inviato dal ministero della Salute con le consuete modalità. L’amministrazione è al lavoro per permettere ai cittadini di tornare a prenotare la vaccinazione. “Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima”, ha spiegato a Sky TG24 l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “È in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore”, ha ribadito D’Amato. “Le somministrazioni in questi giorni non si sono mai interrotte – ha aggiunto – secondo le prenotazioni precedenti che erano state prese, per cui non c’è mai stata l’interruzione della campagna vaccinale”.

Inoltre, “tutti i servizi di natura ospedaliera, le degenze, le emergenze e urgenze delle reti tempo-dipendenti sono tutte funzionanti, 118, 112, i Pronto Soccorso, la rete trasfusionale”, ha sottolineato D’Amato. Al momento, quindi “sono sospese le prenotazioni per la specialistica ambulatoriale e i pagamenti del ticket, anche qui contiamo che vengano riprese in questa settimana”.