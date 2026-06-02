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Ultimo aggiornamento: 12:59

Napoli, tre giovani assumono un cucchiaio di “miele da sballo”: un 17enne è in pericolo di vita

di Redazione Cronaca
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga e si sono subito sentiti male
Napoli, tre giovani assumono un cucchiaio di “miele da sballo”: un 17enne è in pericolo di vita
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Un 17enne è in pericolo di vita per avere assunto Wax, la sostanza stupefacente che in rete viene chiamata “miele da sballo“. Il giovane di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è arrivato la notte scorsa all’ospedale San Paolo, assieme a due ragazzi di 19 e 22 anni, in grave crisi respiratoria.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i tre, dopo essersi riuniti a casa del minore, hanno consumato la droga, probabilmente un solo cucchiaino, e si sono subito sentiti male. Si tratta di una sostanza a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa, una nuova droga che preoccupa gli specialisti del settore e che sarebbe stata acquistata su internet.

I genitori del 17enne hanno immediatamente chiamato il 118, che ha trasferito il ragazzo all’ospedale di Napoli, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli altri due giovani sono invece in stato di choc ma non hanno riportato conseguenze. Il vasetto con all’interno la sostanza gelatinosa è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti compiuti il contenuto del barattolo – sequestrato – è risultato positivo ai cannabinoidi.

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