È un attacco hacker che non ha precedenti in Italia quello avvenuto la scorsa notte contro il sistema informatico della Regione Lazio. L’intrusione ha mandato in tilt il sistema di prenotazione del vaccino, ma potrebbe avere causato danni ben più gravi, minacciando la riservatezza dei dati sensibili del 70% degli abitanti di Roma e Province vicine che si erano vaccinati. Un pericolo che non riguarda solamente i comuni cittadini ma, secondo Repubblica, anche le personalità istituzionali come il Presidente Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi.

Come riportato da Repubblica, la minaccia è molto seria dato che, dagli onorevoli ai ministri, chi si è immunizzato a Roma ha depositato i propri dati nei server della Regione Lazio. Per esempio, Mattarella aveva ricevuto il vaccino all’ospedale Spallanzani, mentre Draghi si era immunizzato presso l’hub della stazione di Termini. Il pericolo riguarda anche figure come i vertici delle forze armate e dei servizi segreti, e grandi dirigenti, banchieri, diplomatici.

Un’emergenza che appare ancora più preoccupante davanti alla richiesta di riscatto che i pirati informatici, scrive Ansa, avrebbero avanzato alla polizia postale, chiedendo un’ingente somma di denaro in valuta bitcoin. Intato, per Repubblica il governo ha contattato anche Washington per cercare una collaborazione e fermare l’assedio, cercando di tutelare le persone che hanno affidato le proprie informazioni alla Regione.