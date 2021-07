Una libidine coi fiocchi durata due ore e mezzo. Jerry Calà celebra i suoi 70 anni all’Arena di Verona e gli amici corrono a festeggiarlo. Una serata musicale ininterrotta, vivace, di fronte ad un coro vociante ed entusiasta di 5mila persone nello scenario splendido dell’Arena dipinta di luci rosa e rosse. Sul palco un’orchestra straripante di 70 elementi contornata dai visi di Jerry alla Andy Warhol. Tanti gli ospiti che hanno semplicemente supportato – Jerry ha fatto tutto lui, altrochè – l’amico sul palco. J-Ax, Massimo Boldi, Ezio Greggio, Fabio Testi, Sabrina Salerno, ma soprattutto i Gatti di Vicolo Miracoli riuniti dopo parecchi anni ed entrati in scena in bicicletta sul palco dell’Arena proprio come nel film Arrivano i Gatti girato in quel di Verona nel 1979. E Mara Venier che, in esclusiva ai microfoni di FqMagazine, ha replicato alle parole dette su di lei da Jerry Calà in una nostra intervista.