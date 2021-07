“Meglio di quello che poteva essere.. peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”, queste le parole di Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne. Il 26enne ha voluto tranquillizzare i propri follower (1 milione su Instagram), dopo i momenti di apprensione a seguito di un incidente avvenuto in palestra, durante un allenamento.

Lo aveva raccontato lui stesso: “Ho fatto un movimento sbagliato.. in realtà mi sono distratto mentre stavo eseguendo l’esercizio al T bar con un carico importante. Ho sentito una forte vertigine alla schiena e ho perso sensi e forza“, aveva spiegato. Ora Luigi si sta sottoponendo alle sedute di riabilitazione e promette di tornare presto in piena forma.