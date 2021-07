“La prescrizione processuale è l’elemento di maggiore preoccupazione per l’Anm. A noi non pare che questo istituto, così come congegnato dal governo, sarà un istituto di accelerazione del processo. È uno strumento eliminatorio dei processi“. Sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, audito in commissione Giustizia alla Camera, sulla riforma della giustizia promossa dalla ministra Marta Cartabia e dal governo guidata da Mario Draghi.