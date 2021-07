La battaglia sulla riforma penale approda in commissione Giustizia alla Camera, dove sta per prendere il via il calendario di audizioni concordato giovedì tra i gruppi parlamentari sugli emendamenti depositati dal Governo. Il Movimento 5 Stelle, che esprime il presidente della commissione Mario Perantoni, ha ottenuto di ascoltare alcune delle voci più critiche nei confronti del testo della ministra Marta Cartabia: il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia (insieme al segretario Salvatore Casciaro) e il celebre avvocato penalista e docente universitario Franco Coppi. Oggi è partiti proprio dagli ultimi due, mentre il contributo di Gratteri è rimandato a data da destinarsi. Prevista – ma non si sa ancora quando – anche l’audizione del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. Dopo Santalucia e Coppi, nel pomeriggio, è stato il turno dell’ordinario dell’università di Bologna Vittorio Manes (chiamato in causa dal deputato di Azione Enrico Costa), dell’ex procuratore di Torino Armando Spataro (chiesto dal Pd), dell’ex sottosegretario Alfredo Mantovano e del presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza (in “quota” Italia Viva). Eccezion fatta per Spataro, tutti gli altri auditi si erano già espressi sulla riforma in termini critici, soprattutto nella parte in cui introduce l'”improcedibilità” processuale per i giudizi che durano più di due anni in Appello e di uno in Cassazione.

Santalucia (Anm): “I processi moriranno ancor prima di nascere” – La riforma della giustizia “non accelera ma elimina i processi: impedirebbe di perseguire reati per cui l’allarme sociale è ancora vivo”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, che aveva già attaccato il testo con un duro comunicato nei giorni scorsi. Cartabia, spiega, “non considera le necessità organizzative degli uffici: ci sono Corti d’Appello che non riuscirebbero a rispettare i tempi, tanto che i processi morirebbero prima ancora di essere fissati. Una cosa è l’indennizzo per irragionevole durata del processo, un’altra cosa è l’eliminazione totale del processo. Anche la previsione derogatoria (di un anno per l’Appello e sei mesi per la Cassazione, ndr) dimentica alcuni reati di assoluta gravità: maltrattamenti in famiglia, stalking, omicidi colposi, tratta di esseri umani, reati per i quali già oggi il legislatore prevede il raddoppio del tempo di prescrizione. Non è possibile – lamenta – pensare che un giudizio di Cassazione, magari dopo una doppia sentenza conforme di condanna, venga a sfumare solo perché si sfora il termine di un anno”. La commissione Lattanzi nominata dalla ministra per studiare il progetto di riforma, ricorda, “suggeriva una tempistica più ampia, tre anni per il giudizio d’Appello e due per la Cassazione, da far decorrere dal momento in cui il fascicolo arriva in Corte d’Appello o in Cassazione (e non, come previsto dal testo, dalla scadenza del termine per impugnare la sentenza del grado precedente, ndr)”.

Casciaro (Anm): “Oltre 150mila procedimenti a rischio” – Gli emendamenti del Governo “non hanno raggiunto l’equilibrio” tra l’esigenza di evitare troppe prescrizioni e quella di non lasciare gli imputati sotto processo a vita, aggiunge il segretario generale del sindacato delle toghe, il giudice barese Salvatore Casciaro. La legge “si risolverà in un forte incentivo a impugnazioni pretestuose, con ulteriore penalizzazione dei tempi di definizione” dei giudizi. “Fissare tempi tanto stringenti, anche in distretti con carichi non gestibili in tali tempi, significa anche togliere serenità al giudice nel lavoro quotidiano, e questo è un rischio da evitare assolutamente”, spiega: la tagliola di due anni per l’Appello e uno per la Cassazione è “un’imposizione calata dall’alto, fuori dal principio di realtà. Non vorrei – argomenta – che un giudice si sentisse stretto tra l’obbligo di rispettare i tempi, pena l’amputazione dell’intero processo, e il dovere di esercizio delle funzioni giudiziarie nei tempi loro propri e adeguati e nel rispetto delle garanzie. Secondo le prime stime effettuate – conclude – sono oltre 150mila i procedimenti che non rispetterebbero questa tempistica, in particolare nei distretti di Corte d’Appello di Roma e Napoli, la cui sofferenza in termini organizzativi ben conosciamo”.

Coppi: “Riforma è una dolorosa necessità” – Rispetto a una recente intervista in cui sembrava piuttosto critico nei confronti della riforma, il più famoso avvocato d’Italia ha invece addolcito la propria versione: “Si è detto che sono passato dalla parte di Bonafede. L’ho fatto per risarcirlo di tutte le cose brutte che ho detto di lui negli anni”, ha scherzato. La riforma Cartabia, dice, “mi pare una dolorosa necessità, perché il meglio sarebbe che i processi potessero durare un tempo ragionevole senza bisogno della tagliola“: ma in Italia “ci sono situazioni mostruose, processi che possono durare anche trent’anni. Di recente ho discusso un ricorso in Cassazione per un omicidio del 1986″. La lungaggine della giustizia, ha insistito, “è un problema terrificante, anche perché il processo stesso è già una pena. Il problema va affrontato e il fatto stesso di averlo messo sul tappeto è un titolo di merito che va riconosciuto al Governo. È importante che la questione sia stata colta e le sia stato dedicato tempo”. L’improcedibilità in Appello e in Cassazione, per Coppi, “è una soluzione che merita di essere studiata e approfondita, anche se possono già essere intravisti rischi e difetti. La cosa importante, però, è che il problema sia stato discusso. Abbiamo evitato quella che dal punto di vista giuridico era una follia, cioè il fatto che il processo potesse non avere mai termine. È impensabile che un soggetto assolto debba aspettare 3, 4 o 5 anni per vedere riconfermata la sua assoluzione, o addirittura, se dovessimo seguire la linea di Bonafede, attendere per sempre“.