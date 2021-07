Carlo Conti torna ospite del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, giovedì 15 luglio dalle ore 17 in streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine de Il Fatto Quotidiano. Il conduttore sarà uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva Rai con uno dei titoli di punta della rete ammiraglia “Tale e Quale Show” dal 17 settembre in prima serata. Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale, questi gli ingredienti di uno degli show più popolari e di successo di Rai Uno. Sotto la guida di Carlo Conti e una giuria tra riconferme e novità, prenderà vita la competizione che vedrà straordinarie trasformazioni e perfette imitazioni affidate ad un gruppo di interpreti incredibili e inaspettati. Come sempre a vincere il talento di chi saprà cantare e imitare al meglio i grandi protagonisti della musica pop italiana e internazionale.

Ancora prima però il 9 e il 10 settembre dall’Arena di Verona, in prima serata su Rai Uno, Carlo Conti condurrà con Vanessa Incontrada la 15esima edizione dei Seat Music Awards. Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici (certificati tra giugno 2020 a settembre 2021). Le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con i quali hanno raggiunto i traguardi Oro, Platino e Multiplatino, e per i singoli il traguardo del Multiplatino.