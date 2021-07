Altro giro, altra corsa. Federico Fashion Style apre un nuovo negozio, stavolta a Napoli, e si riaccende la giostra delle polemiche sui prezzi. Troppo? Troppo poco? Giusto così per tagliarsi i capelli nel negozio del parrucchiere delle star?! “Sono molto felice dell’apertura del nuovo locale, è un traguardo che aspettavo da tanto. Napoli la porto nel cuore. sicuramente è molto impegnativo. Ci vuole fatica, voglia e forza per gestire quattro locali. Le polemiche stanno a zero. Sono gli invidiosi che dicono le robe. Io lavoro dalla mattina alla notte proprio, e i risultati parlano poi”, confida a FqMagazine.

Quanto costa una piega? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui. “Che polemiche ci sono?”, ci chiede. “Una piega costa 15 euro, c’è scritto. Calcola che 15 euro è uno dei prezzi più bassi del Vomero…”, risponde. Com’è è possibile che costi solo 15 euro? “Perché costa così”, replica. È un prezzo competitivo? “No, è un prezzo normale. Anche ad Anzio (il famoso “Salone delle Meraviglie”, già protagonista di un programma su Real Time, ndr) la piega costa semplicemente 12 euro”.

“Quindi se io domani venissi nel suo negozio di Napoli a farmi una piega, spenderei 15 euro, senza aggiunte extra?”, chiedo. “Per fare la piega, 15 euro”, la risposta. Diverso il discorso se vengono utilizzate extension. “Le extension naturalmente hanno un prezzo diverso, tutto dipende dal lavoro che devi fare”. Questo succede in tutti i saloni, ma qui c’è anche chi ha speso 5 o 6mila euro, cifre molto importanti. La risposta di Federico non si fa attendere: “Perché evidentemente si erano fatte una testa piena di extension. Solo con la piega avrebbero speso 15 euro, oppure con il colore 70 euro”.