È entrato in acqua per urinare ed è stato attaccato da uno squalo. È morto così il 51enne Marcelo Rocha Santos. Siamo in Brasile, Pernambuco, località Jaboatao dos Guararapes, dove si trova la spiaggia di Piedade. Qui, gli attacchi degli squali sono abbastanza frequenti: 62 dal 1992, 25 mortali. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Rocha Santos era con gli amici e aveva bevuto molto. È entrato in acqua fino alla vita per fare pipì ma l’attacco è avvenuto quasi subito: mutilazione di una mano e della gamba. Il bagnino di guardia non ha potuto evitarlo e il corpo del 51 è stato portato a riva inerme. La corsa verso l’ospedale di Recife è stata inutile L’incidente è avvenuto il 10 luglio. Con lui c’erano alcuni amici che hanno raccontato di aver bevuto: “Dato che non c’erano bagni vicino alla spiaggia, anche io sono entrato in acqua con lui, ero proprio dietro di lui”, ha raccontato l’amico Ademir Sebastiao da Silva. Non è ancora noto quale sia il tipo di squalo che ha attaccato Rocha Santos in acque così basse.