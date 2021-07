Dieci libri per bambini da portare in vacanza: dalla matematica per tutti ai segreti delle tane animali, passando per i miti greci

Scegliere che libro leggere o far leggere al proprio figlio in vacanza non è mai facile. Un romanzo? Un racconto? Fantascienza? Avventura? O il classico libro delle vacanze? Ciò che conta è la curiosità, il desiderio di conoscere qualcosa in più grazie a pagine scritte con passione. Tutti noi ci ricordiamo dei libri letti durante i viaggi al mare o in montagna, pagine che rimangono legate al ricordo del primo tuffo, della prima scalata, della prima volta in campeggio, del primo bacio o dell’attesa per la classe successiva. Abbiamo letto per voi dieci libri consigliati da portare in ferie, ovunque andiate. Ecco i suggerimenti adatti a ogni età.

1 – “Il mare degli dei. Guida mitologica alle isole della Grecia”, di Giulio Guidorizzi (Raffaello Cortina editore)

Quest’anno sono davvero tanti i ragazzi che partiranno alla volta della Grecia. E come si può recarsi in un luogo così legato alla nostra storia senza conoscerlo bene? Ecco una guida preziosa di Giulio Guidorizzi (Raffaello Cortina editore) capace di incuriosire e di stupire. Prima degli uomini nacquero le isole. Sin dalle origini, i Greci immaginarono sè stessi come parte di una costellazione di terre circondate dal mare: tante stelle di una medesima galassia. Fu lì che si delineò l’alba della nostra civiltà: diecimila anni fa, in quelle terre si cominciava a costruire navi, a modellare idoli di terracotta. Sono luoghi meravigliosi, circondati dal mare forse più bello del mondo, in cui si può percepire, anche da semplici turisti, il respiro degli dèi e degli eroi che li hanno abitati nell’antichità del mito. Un modo per scoprire Santorini, Cos, Rodi e tante altre isole.

Età di lettura: dai 9 anni