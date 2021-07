“Io sono l’ultimo anello della catena, le modalità di intervento sono state decise dai miei superiori”. L’ispettore coordinatore del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Mezzarano, considerato il “co-organizzatore ed esecutore” delle violenze ai danni dei detenuti, ha rilasciato una dichiarazione spontanea al giudice per le indagini preliminari che ieri ha iniziato gli interrogatori di garanzia dei 52 indagati. Otto sono finiti in carcere, 18 ai domiciliari, mentre 23 sono stati interdetti e per tre è stato disposto l’obbligo di dimora.

Ieri i primi nove sono stati convocati per rispondere alle domande. Si sono avvalsi quasi tutti della facoltà di non rispondere. L’unico che ha risposto alle domande del magistrato è stato l’agente Pasquale De Filippo (difeso dall’avvocato Carlo De Stavola), il cui interrogatorio è durato un’ora e mezza. De Filippo ha contestato le accuse che gli sono state mosse, ricostruendo la sua posizione nell’ambito della perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020; ha spiegato di non aver fatto alcun uso sproporzionato di violenza. Anche l’altro agente finito in carcere, Oreste Salerno (assistito da Angelo Raucci), si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come i sei agenti raggiunti dalla misura cautelare della sospensione dall’attività lavorativa. Gli interrogatori di garanzia proseguiranno oggi e andranno avanti fino al 7 luglio. Mentre Mazzarano appunto ha rilasciato una dichiarazione.

Il 6 aprile 2020 nell’istituto, secondo quanto ricostruito dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, quasi 300 agenti della Polizia Penitenziaria hanno pestato per 4 ore, arrivando a commettere vere e proprie torture, altrettanti detenuti del Reparto Nilo, che il giorno prima avevano protestato dopo che si era diffusa la notizia della positività al Covid di un recluso. Per questi episodi lunedì, a 52 tra ufficiali e sottufficiali della Penitenziaria in servizio quel giorno nel carcere, sono state notificate dai carabinieri le misure cautelari emesse dal gip Sergio Enea – che ha definito l’accaduto “un’orribile mattanza” – per i reati di tortura, maltrattamenti, depistaggio, falso.

“Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”. Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, parla di “un tradimento della Costituzione”. Il Partito Democratico, il giorno dopo la diffusione dei video in cui si vedono gli agenti penitenziari picchiare e umiliare i detenuti, ha chiesto alla Guardasigilli di riferire in Parlamento.

Foto di archivio