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Ultimo aggiornamento: 16:18

Garlasco, Tg1: “Nessun elemento contro l’ex pm Venditti”. Depositata l’informativa sulla presunta corruzione per archiviare Sempio

di Redazione Giustizia
Emersi però elementi che aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca della vicenda
Garlasco, Tg1: “Nessun elemento contro l’ex pm Venditti”. Depositata l’informativa sulla presunta corruzione per archiviare Sempio
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L’ex procuratore Mario Venditti non sarebbe stato corrotto per l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Il TG1, tramite i suoi canali social, ha reso noto che i carabinieri e la guardia di finanza hanno depositato alla procura di Brescia l’informativa nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm di Pavia che si occupò del caso Garlasco: dalle indagini non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione a suo carico.

Sempre secondo il Tg1, però, sarebbero emersi elementi che aggravano le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca della vicenda.

I militari hanno anche depositato un’informativa sul “sistema Pavia” in cui, anche in questo caso, risulta indagato l’ex magistrato accusato di corruzione per la gestione di auto affidate alla Procura Pavese e per l’affidamento di servizi di intercettazione. I pm, Donato Greco e Alessio Bernardi, potrebbero a questo punto chiedere l’archiviazione di Venditti che farebbe venir meno anche l’articolo 11 e quindi il fatto che a indagare sulla vicenda debbano essere magistrati di Brescia per competenza su quelli del distretto milanese. L’inchiesta, quindi, potrebbe tornare a Pavia non essendoci più magistrati pavesi coinvolti.

Venditti è stato indagato a settembre scorso dopo il ritrovamento di un bigliettino a casa dei genitori di Sempio: sul foglietto, sequestrato il 14 maggio 2025, qualcuno, presumibilmente il padre dell’unico indagato nel nuovo filone di indagine sull’omicidio di Garlasco, Giuseppe Sempio, aveva scritto “Venditti gip archivia per 20-30 euro”. Da lì la lettura dei pm di Brescia che ipotizzavano che “fosse stata proposta o comunque ipotizzata a corresponsione al procuratore aggiunto Mario Venditti di una somma di denaro correlata all’archiviazione del procedimento” del 2017 contro Sempio.

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