“Variante delta? Qualcuno ha detto che elude il vaccino. È falso. Non elude il vaccino ma naturalmente bisogna fare due dosi per essere protetti. La protezione del vaccino è massima“. Lo ribadisce ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che lancia un allarme su coloro che decidono di vaccinarsi dopo le ferie estive e conferma un calo delle forniture di dosi per il mese di luglio.

Sileri spiega: “È previsto un lieve calo delle forniture dei vaccini e alcune Regioni denunciano la possibilità di una sofferenza, ma io credo che si tratterà di una situazione transitoria e che non genererà problemi. Il mio vero timore riguarda invece un calo delle richieste dei vaccini da parte dei cittadini, già a partire da 10-15 giorni da oggi. E temo questo perché, quando si sarà raggiunto un numero pari a 40 milioni di prime dosi fatte, ci saranno persone che non vorranno farsi il vaccino oppure decideranno di attendere il ritorno dalle ferie. È un errore, perché il vaccino va fatto il prima possibile. Dunque – conclude – questa carenza sarà tamponata da una minore richiesta di prime dosi. Non parlo di secondi dosi, perché i richiami le persone li faranno. Spero di sbagliarmi, ma temo ci sarà un calo nella richiesta di vaccinazioni con la prima dose. E non possiamo permettercelo, dobbiamo aumentare la nostra comunicazione a riguardo. Lo scetticismo verso i vaccini, purtroppo, era preesistente al covid e certamente le polemiche e la cattiva informazione generata su alcuni vaccini non hanno aiutato”.