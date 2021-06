“Togliere le mascherine? Crediamo, in generale, che sia troppo presto. Però vi sono alcuni scenari in cui le mascherine possono essere riconsiderate, ovvero per persone interamente vaccinate che si incontrino, oppure per le persone che hanno ricevuto le due dosi del vaccino ed incontrano persone che hanno avuto il Covid. Ma al di fuori di questi casi, la mascherina è ancora raccomandata. Considerando la situazione attuale, la gran parte della popolazione europea non ha ancora ricevuto la doppia dose del vaccino, direi che sarebbe più cauto e prudente mantenere la mascherina ancora un po’ ”. Lo ha detto Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, intervenuta a Sky Tg24 Live In Firenze.