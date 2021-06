“Questo Paese ha un debito nei confronti dei lavoratori e non verso chi evade le tasse o le paga da un’altra parte”. È uno dei passaggi del discorso, fatto dal palco di Torino, di Maurizio Landini, che ha chiuso la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. “Siamo sindacati autonomi, ragioniamo con la nostra testa. E giudichiamo i governi non per quello che dicono ma per quello che fanno”.