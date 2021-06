Agli atti dell’inchiesta sulla morte dei due ragazzi travolti una settimana fa da un motoscafo sulle acque del Lago di Garda mentre erano a bordo della loro barca, è finito un video dell’arrivo del motoscafo guidato dai tedeschi che hanno provocato l’incidente. Nelle immagini, riprese alle 23.35 di sabato scorso da una telecamera di sicurezza, pubblicate oggi dal Giornale di Brescia, si vede uno dei due 52enni tedeschi indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso, che fatica a stare in piedi e barcolla fino a cadere in acqua. È lo straniero che 15 ore dopo accetterà di sottoporsi al test dell’etilometro che risulterà negativo.