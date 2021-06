Sono due turisti tedeschi gli indagati per la morte di Umberto Garzella, 37 anni, ritrovato a bordo di una barca sul Lago di Garda, a Salò. Secondo gli investigatori, i due turisti erano a bordo del motoscafo che ha urtato l’imbarcazione con a bordo l’uomo, concessionario di un centro assistenza di impianti termici e appassionato di nautica, che è morto sul colpo e una donna di 25 anni di Toscolano Maderno che è annegata e non si trova, ma della quale sono stati ritrovati gli abiti al fianco del cadavere di Garzella.

In seguito ad alcune ricerche, le forze dell’ordine hanno scoperto che si tratta di una ragazza di Toscolano Maderno, scomparsa proprio nella giornata di ieri. I due giovani avevano deciso di passare il pomeriggio in barca per assistere al passaggio da quella zona delle auto della Mille Miglia, la storica competizione di auto d’epoca. Nel corso della mattinata, gli inquirenti hanno ritrovato il motoscafo che – stando alle prime ipotesi – ha travolto l’imbarcazione durante la notte e poi si è dato alla fuga. In questo momento, i carabinieri stanno interrogando le persone che proprio nella giornata di ieri avevano noleggiato il motoscafo, in attesa di capire di più sulla dinamica dell’incidente.