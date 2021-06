“Matteo Salvini, in tour a Siderno in Calabria, ancora una volta fulgido esempio sul tema Covid e mascherina: la utilizza per asciugarsi il sudore”, esordisce così Selvaggia Lucarelli su Facebook pubblicando il video del leader della Lega, girato dalla testata online La Riviera, mentre utilizza la mascherina come fosse un fazzoletto di carta. Poi la giornalista conclude: “Usando per giunta il tessuto esterno, con cui si tampona tutta la faccia. Chiedere un fazzoletto pareva brutto. Raccapricciante“.

Video La Riviera