“Vi anticipo che nel logo comparirà la data del 2050, anno della neutralità climatica. Perché il neo Movimento deve porsi obiettivi di largo respiro”. Lo ha annunciato il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, partecipando all’incontro online ‘Verde e Giusta è l’Italia del Futuro. “Dobbiamo lavorare per offrire un progetto di società da qui al 2050“, aggiunge. Con l’andare della ripresa economica “il problema è cosa perseguire e come massimizzare i risultati, non nell’interesse di una singola forza politica ma della collettività. Dobbiamo avere la capacità di decifrare e declinare gli anni a venire. La politica non è gestione del potere, ma definire un progetto di società”