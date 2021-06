Insulti, urla, calci e pugni. Un matrimonio celebrato a Specchia, in provincia di Lecce, è finito nel peggiore dei modi. Complice, da quanto si è appreso, l’alcol assunto dai partecipanti, a un certo punto lo sposo e il testimone hanno iniziato a litigare. Da lì è nata una colluttazione, con la neo moglie che è intervenuta, insieme agli altri invitati, per dividere i due. Ad avere la peggio è stato il testimone, che è stato ricoverato in ospedale. Alla fine sono intervenuti anche i carabinieri.