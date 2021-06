È giunta quasi al termine l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi opinionisti. Durante la semifinale di ieri 31 maggio, i naufraghi hanno dovuto affrontare una prova di resistenza e apnea per guadagnarsi la finale. Tuttavia proprio quando stava iniziando il gioco, Valentina Persia si è posizionata nel modo sbagliato e Ilary Blasi è dovuta intervenire: “Hai sbagliato buco, Valentina!“, ha esclamato in modo “elegantissimo” riferendosi di fatto al foro da cui respirare.

E non è la prima volta che Valentina Persia viene richiamata da Ilary Blasi. Qualche puntata fa, infatti, durante una prova leader, l’attrice comica era uscita “fuori di seno” tanto che la conduttrice aveva dovuto immediatamente avvertire l’inviato Massimiliano Rosolino: “Le è uscito un seno, avvertitela! Massimiliano avvertitela”. Spesso la padrona di casa si trova costretta a suggerire all’inviato cosa fare e come farlo, in tanti infatti ironizzano sui loro diversi modi di stare di fronte alle telecamere. Spigliata e laconica lei, calmo e prolisso lui. E Ilary ci scherza su: “Massimiliano ma tu ci vai in discoteca? Balli sul cubo?”, gli ha chiesto e lui: “Sì, io mi sciolgo” ma lei: “Ma dove vai? Ormai tu vai a svuotà i posaceneri in discoteca“.