“Io sono stanco dopo 15 anni di combattere contro ‘giornalai’ che dicono falsità. Se un domani mi accorgo di nuovo che ci sono giornalai che scrivono, o fanno intendere, che Guede è stato condannato in concorso e che quindi bisogna scoprire chi è il colpevole, mi vedrò costretto a fare denuncia per diffamazione nei miei confronti. Perché si lascia intendere che io e Amanda Knox siamo stati assolti per fortuna o per caso, come se fosse un’assoluzione caduta dal cielo”, così Raffaele Sollecito sui social.