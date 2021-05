Domanda: “Secondo l’esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all’hostess in aereo”. Siamo a L’Eredità e la risposta è molto semplice: alla hostess non si dà la mancia. Potrebbe essere uno dei tanti quesiti di uno dei giochi del quiz di RaiUno se Flavio Insinna non avesse voluto dire la sua (cosa che raramente fa, quando si tratta di domande). Il conduttore ha commentato: “Non voglio fare polemica, però… Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d’accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l’aereo. È uno spunto su cui riflettere”. Che ne pensate?