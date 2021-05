Al Trooping the Colour, le celebrazioni per il suo compleanno che si terranno il mese prossimo, non sarà sola. La regina Elisabetta è ancora in lutto ma stavolta apparirà accanto al cugino, il Duca del Kent, che già è stato presente alla stessa celebrazione come accompagnatore di sua maestà, nel 2013. Il motivo? Il principe Filippo era in ospedale per un’operazione. L’abbiamo vista sola molte volte, la più recente e drammatica al funerale dell’amato marito, Filippo, lo scorso aprile: composta ma visibilmente triste, sedeva sola in chiesa, di nero vestita e con lo sguardo velato di lacrime. Stavolta la regina, scrive il Sun, avrà un “+1”. E Sua Maestà ha deciso di ricominciare a prendere impegni ufficiali: vedrà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, quando sarà in Gran Bretagna (in Cornovaglia, precisamente) per il G7, il mese prossimo, e incontrerà anche i primi ministri degli altri Paesi. Sempre secondo il Sun ad accompagnarla nel viaggio in Cornovaglia ci saranno Carlo, William e Kate.