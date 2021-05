Mario Draghi ed Enrico Letta si confrontano a distanza sulla redistribuzione. E sulla proposta del segretario Pd di istituire una “dote” per i neo-diciottenni finanziandola con una tassa di successione sulle grandissime ricchezze (lanciata, per la verità, già lo scorso 17 aprile all’assemblea nazionale del partito dal capodelegazione al Parlamento Ue Brando Benifei) prende vita un corposo scontro politico. “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli”, ha risposto il premier a una domanda sul tema durante la conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni bis. “Noi mettiamo i giovani al centro della nostra azione, sono la parte più bistrattata e colpita dalla pandemia. Abbiamo chiesto loro un sacrificio per mettere in sicurezza la parte più fragile della nostra popolazione, ora dobbiamo ridare indietro”, è la replica – indiretta – del segretario Pd, “sarebbe un bellissimo segnale di spinta ai giovani per lo studio, la casa, il lavoro”. “La proposta del Pd è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco”, rilancia il vicesegretario, l’ex ministro Giuseppe Provenzano. “Presidente Draghi, la tassa di successione c’è nei paesi più avanzati, la propone il Fondo monetario internazionale. Tassare l’1% più ricco, che eredita milioni di euro o li riceve in dono, non è chiedere: è restituire. Con giustizia”, scrive su Twitter.

Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione — Enrico Letta (@EnricoLetta) May 20, 2021

Alla posizione di Draghi si allinea però quella di Andrea Marcucci, fino a poco fa capogruppo al Senato del Partito di cui Letta è segretario. “Sulla proposta di aumentare la tassa di successione condivido totalmente la risposta del presidente Draghi”, twitta a propria volta. Critico anche il senatore Davide Faraone di Italia Viva: “La proposta di Enrico Letta è veramente fuori dal mondo. Questo governo è nato per far ripartire l’Italia, non per mettere le mani nelle tasche dei cittadini. E noi ci sentiamo finalmente a nostro agio, questa frase di Draghi è la nostra agenda”, dichiara. “Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l’Italia non ha bisogno sono nuove tasse. Letta e il Pd si rassegnino”, scrive invece il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Sull’uscita di Letta si erano già dichiarati d’accordo Gianni Cuperlo (“Battaglia sacrosanta per redistribuire risorse e opportunità”) e la deputata Barbara Pollastrini (“Uno strumento per aiutare ragazze e ragazzi a costruirsi un futuro, a partire da chi ne ha più bisogno”), mentre aveva fatto infuriare vari esponenti di primo piano di Forza Italia. “Letta si scordi qualsiasi irricevibile aumento di tasse. Vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani? Lo dica in campagna elettorale e proponga al Paese un esecutivo di sinistra con al primo punto l’aumento della pressione fiscale. Per quanto ci riguarda è un’idea non percorribile“, dice il capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto.

Contro l’ex premier si erano scagliati anche altri esponenti azzurri di primo piano. “Considerare patrimoni da un milione di euro come ricchezze da espropriare riflette una concezione punitiva della proprietà privata che vorrebbe colpire risparmi di una vita lasciati ai figli. La proposta di Letta è irricevibile”, fa sapere la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, mentre per la deputata Annagrazia Calabria “la rincorsa del segretario Pd Letta al voto dei giovani è un goffo susseguirsi di boutade ideologiche. L’inclusione sociale dei giovani – argomenta – non si realizza con le bandierine di parte ma attraverso interventi strutturali che agevolino l’incontro tra scuola e lavoro, la formazione, l’orientamento, misure peraltro previste nel Recovery plan. Discutibile anche il fatto che, per il segretario Pd, le misure possono essere finanziate solo a debito o con nuove tasse: mai che a sinistra si teorizzasse, una volta tanto, un taglio alla spesa pubblica improduttiva o delle misure di assistenzialismo non virtuoso”, conclude.