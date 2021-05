Elodie si scatena a passo di danza e i fan vanno in delirio. La cantante romana ha pubblicato nelle scorse or su Instagram questo video diventato subito virale sui social che la immortala mentre improvvisa una coreografia in sala prove. In body nero e calze a spillo, un po’ stile Flashdance, Elodie ancheggia e si lancia in piroette assieme al suo coreografo. E tra i tantissimi commenti entusiasti di fan, amici e colleghi spiccano quelli di Belen Rodriguez (“Ma io ti adoro”) e Stash dei The Kolors (“Il mondo della danza sa?”, una citazione dell’insegnante di Amici, Alessandra Celentano).