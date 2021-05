“In questi giorni ho avuto una certa nostalgia di una forza politica significativa di sinistra: di fronte alla tragedia palestinese ho sentito dire parole di circostanza in molte sedi importanti. Anzi ho visto sul palco della solidarietà a Israele il nostro amico Letta accanto a Salvini. C’è qualcosa che non funziona, c’è una mancanza di verità nel modo in cui viene affrontata questa tragedia”. Sono le parole di Massimo D’Alema all’Assemblea nazionale di Articolo Uno in riferimento alla manifestazione in sostegno di Israele a cui hanno partecipato molti esponenti di destra insieme a Enrico Letta del Pd.