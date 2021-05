“In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro faccio appello alla calma e, a chi ne ha responsabilità, di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace, anche con l’aiuto della comunità internazionale”. È il forte appello che Papa Francesco ha rivolto al termine del Regina Caeli recitato con i numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro. Netta la condanna di Bergoglio per le violenze in Terra Santa mentre a Gaza proseguono i bombardamenti israeliani. “Seguo con grandissima preoccupazione – ha affermato il Papa – quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento, e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite, e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini, e questo è terribile e inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile da rimarginare se non ci si apre subito al dialogo. Mi chiedo: l’odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro?”.

Poi l’invito ai fedeli presenti: “Preghiamo incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini; preghiamo per la pace la regina della pace”. Sulla Terra Santa da sempre la Santa Sede è per la “soluzione dei due Stati”. Una posizione fortemente ribadita da San Giovanni Paolo II, che ebbe un dialogo intenso con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Yasser Arafat, e successivamente sia da Benedetto XVI e Francesco.

Prima del Regina Caeli, Bergoglio ha presieduto la messa con i fedeli del Myanmar residenti a Roma, all’altare della cattedra della Basilica Vaticana. Una celebrazione voluta dal Papa per condividere le sofferenze del popolo birmano segnato dalla violenta repressione causata dal recente colpo di Stato militare che ha rovesciato il governo del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. Bergoglio aveva visitato il Paese ne 2017. Nell’omelia, il Papa ha ricordato che “custodire la fede è tenere lo sguardo alto verso il cielo mentre sulla terra si combatte e si sparge il sangue innocente. È non cedere alla logica dell’odio e della vendetta, ma restare con lo sguardo rivolto a quel Dio dell’amore che ci chiama ad essere fratelli tra di noi”. E ha aggiunto: “La preghiera ci apre alla fiducia in Dio anche nei momenti difficili, ci aiuta a sperare contro tutte le evidenze, ci sostiene nella battaglia quotidiana. Non è una fuga, un modo per scappare dai problemi. Al contrario, è l’unica arma che abbiamo per custodire l’amore e la speranza in mezzo a tante armi che seminano morte”.

Francesco ha sottolineato, inoltre, che “siamo chiamati a custodire l’unità, a prendere sul serio questa accorata supplica di Gesù al Padre: essere una cosa sola, formare una famiglia, avere il coraggio di vivere legami di amicizia, di amore, di fratellanza. Quanto bisogno c’è, soprattutto oggi, di fraternità! So che alcune situazioni politiche e sociali sono più grandi di voi, ma l’impegno per la pace e la fraternità nasce sempre dal basso: ciascuno, nel piccolo, può fare la sua parte. Ciascuno può impegnarsi a essere, nel piccolo, un costruttore di fraternità, a essere seminatore di fraternità, a lavorare per ricostruire ciò che si è spezzato invece che alimentare la violenza. Siamo chiamati a farlo, anche come Chiesa: promuoviamo il dialogo, il rispetto per l’altro, la custodia del fratello, la comunione! E non lasciamo entrare nella Chiesa la logica dei partiti, la logica che divide, la logica che mette al centro ognuno di noi, scartando gli altri. Questo distrugge: distrugge la famiglia, distrugge la Chiesa, distrugge la società, distrugge noi stessi”.

