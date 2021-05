Settanta arnie distrutte, milioni di api morte. Mattia Landra, giovane apicoltore che gestisce l’azienda Jal Vert insieme al fratello a Prazzo, in provincia di Cuneo, non può credere ai propri occhi. Qualcuno, nella notte, ha pensato di rovesciare tutte le sue arnie. Le api, con le piogge insistenti degli ultimi giorni, non sono sopravvissute. “Non ci posso credere – commenta commosso nel video – non posso credere che al mondo ci siano persone tanto cattive”. I due fratelli hanno lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Gofundme, intitolato “Aiutiamo Mattia a ricostruire l’apiario distrutto”.