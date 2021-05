Ha lasciato i figli minorenni a casa da soli, con l’unica compagnia dei cani, chiedendo alla vicina di “dare un’occhiata”, per partire in vacanza con il nuovo compagno. Una giovane mamma di origine straniera è finita, giovedì mattina, a processo davanti al giudice del tribunale di Ravenna, Federica Lipvscek, per abbandono di minori. Il fatto è stato riportato da Il Resto del Carlino, che sottolinea l’età dei bambini: il più grande all’epoca dei fatti aveva appena 6 anni.

L’episodio è stato scoperto dai carabinieri a metà aprile 2018. Secondo quanto ricostruito è stata l’ex suocera della donna a denunciare all’Arma quanto stava accadendo: andata a scuola per far visita ai nipotini, la signora ha saputo dagli stessi bambini che “da alcuni giorni ormai dormivano da soli”. Così, avvertiti i militari, il sopralluogo ha confermato i sospetti: i minori erano soli, ma, a detta del più grande, la mamma era fuori per lavoro e sarebbe rientrata a breve. La casa però mostrava una condizione diversa: l’appartamento era in pessime condizioni igieniche, tra feci sparse dei cani e sporcizia accumulata. È stata quindi la vicina di casa, poi, secondo quanto riporta il quotidiano, ad affacciarsi nell’appartamento per raccontare quanto accaduto: la madre dei bambini si trovava in realtà in vacanza da quasi una settimana con il nuovo fidanzato e aveva chiesto a lei di “dare un’occhiata” ai bambini. Secondo la testimonianza della vicina, però, i piccoli rimanevano spesso soli: la donna li preparava la mattina, li portava a scuola, poi li andava a riprendere al pomeriggio, lasciandoli nell’appartamento, spesso di fronte alla tv. Stesso discorso durante le ore notturne: salvo urgenze clamorose i bambini dormivano soli insieme ai cani. Immediato l’intervento dei servizi sociali che, già nel 2018, hanno affidato i bambini alla nonna che attendeva fuori casa.

La mamma dei bambini non si è però presentata all’udienza del 13 maggio. La prossima è fissata per fine giugno.