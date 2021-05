Spin Off, la diretta streaming di FQMagazine condotta da Ilaria Mauri e Davide Turrini torna martedì 11 maggio alle ore 15 parlando a tutto tondo di sessualità. Ospiti il re del porno contemporaneo Rocco Siffredi, autore di un libro divulgativo intitolato Sex Lessons (Mondadori) e il demografo Gianpiero Dalla Zuanna, autore assieme al collega Daniele Vignoli, di Piacere e fedeltà (IlMulino), un’indagine sui millennials italiani e il sesso.

Siffredi, dalla sua lunga e intensa esperienza di pornostar, ha parecchie cose da raccontare, suggerimenti, intuizioni, consigli fidatissimi per vivere appieno la sessualità racchiusi in un agile volumetto che sa di pudico ma che in realtà racchiude un cuore passionale e senza limiti rivolto verso una forma inesausta di piacere.

Davvero stupefacenti sono invece i dati raccolti sui millennials e il sesso da Dalla Zuanna e Vignoli: meno religione e più pornografia free rispetto al passato, ma anche un grande appagamento della vita sessuale di coppia come forse mai era accaduto nel secolo Novecento. La chiacchierata con Siffredi e Dalla Zuanna sarà sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano e sulla pagina Facebook di FqMagazine.it dove i lettori potranno intervenire in diretta per porre le proprie domande.