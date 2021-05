“Omnia vincit amor”. Non potrebbe esserci frase più azzeccata per Alessandro Talotti e Silvia Stibilj, uniti in matrimonio venerdì 7 maggio: “Una cerimonia semplice, tra pochi intimi. Sentita, profonda. La cosa più importante era essere insieme in quel momento e viverlo con i nostri cari”, ha raccontato lei al Messaggero Veneto. L’ex campione italiano di salto in alto e l’ex pattinatrice artistica a rotelle hanno una relazione dal 2017, suggellata dalla nascita del loro primo figlio Elio, il 30 ottobre 2020.

Insieme stanno lottando nella battaglia contro il cancro di Alessandro, raccontata da lui stesso al Corriere della Sera circa 6 mesi fa: “Mi hanno aperto appena in tempo per rimuovere un’occlusione che stava degenerando, poi mi hanno richiuso spiegandomi che la sfida era appena cominciata”, aveva raccontato. E ancora: “Sono rimasto per due settimane in reparto, solo con una vecchietta appena operata all’anca: il Covid aveva bloccato tutto, da fuori si sentivano il silenzio di Udine in lockdown e il rumore delle sirene. Con Silvia ufficialmente incinta del nostro primo figlio e con mia madre non avevo voce per parlare”.

Poi aveva aggiunto: “Le prime otto chemio come i primi otto salti sono andate benissimo, dopo l’ottava sono stato da cani per 11 giorni, tirato su a forza di flebo. Non ho mollato, sono andato avanti”. Oggi, più di ieri, Alessandro guarda avanti con fiducia, insieme alla moglie e al piccolo Elio è pronto a fare il salto più alto della sua vita e a sconfiggere il tumore.