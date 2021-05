Álvaro Morte dice addio al Professore. Il protagonista de La Casa di Carta, una delle serie Netflix più amate, ha salutato per l’ultima volta il set e ha condiviso il momento con i suoi follower, pubblicando un video mentre si allontana in auto visibilmente commosso.

L’attore ha scritto nella didascalia il significato di quel video: “Sto lasciando per l’ultima volta il set de ‘La casa de papel’. Le parole non sono necessarie. Grazie di tutto. Ai fan, per primi, e all’intero team della ‘Vancouver media producciones’ e Netflix. E a te, mio caro Professore. Mi mancherà stare così bene con te. Grazie”.