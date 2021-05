Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 oggi 5 maggio Maria De Filippi ha perso la pazienza con Armando Incarnato, “reo” di aver baciato una dama (Patty) e di averle intimato di non dire nulla alla redazione. Tuttavia il cavaliere si è infuriato ed ha smentito categoricamente la versione dei fatti di Patty accusandola di prendersi troppa confidenza. A quel punto la conduttrice ha replicato: “Se stai con una donna quattro ore in camera d’albergo la confidenza l’hai data tu, no?”. “Dobbiamo vedere se è vero che è entrata..”, ha commentato lui.

“Vi siete baciati sul corridoio?”, ha chiesto Maria sarcastica. “Ma chi se l’è baciata ‘sta femmina”, ha replicato lui. A quel punto Maria è andata su tutte le furie: “Armando basta, uno fa un errore, lo ammette e si va avanti. Non si prende in giro e si tratta una donna così. Su.. è vero che l’hai baciata”. Lui – sconvolto dalla reazione della conduttrice – è rimasto senza parole. Lei ha continuato: “Vuoi che vada avanti? Ti dico anche che so che parli male della redazione. Non facciamo prima a dire ‘sì, forse sono un cretino a volte’? Perché fai prima eh. La redazione è fatta di persone adulte e pensanti, sono qui per lavorare, non per scandagliare la tua verità. Se tu dici una balla, la redazione lo sa, te la fa dire ma lo sa“.

Anche l’opinionista Gianni Sperti si è espresso contro Armando: “Sei un buffone! Uomo senza pal*e!” Indaghi su tutti, ma dovresti guardarti allo specchio. Hai mentito troppe volte. Sii onesto con te stesso”. Maria De Filippi ha specificato: “Siete liberi di raccontare ciò che volete raccontare. Bastava dire che vi siete baciati, non voglio sapere altro“. Alla fine Armando, messo all’angolo, ha fatto intendere che tra lui e Patty ci sia stato un bacio ma anche “altro”.