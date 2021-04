Il ritmo di una bachata per sottolineare l’importanza del vaccino anti-Covid. È l’ultima idea di Checco Zalone che ha scritto e pubblicato una nuova canzone: il brano si chiama La Vacinada ed è già destinato a diventare una hit così come il suo videoclip ufficiale. Ospite d’eccezione della clip, girata in Salento, infatti, è l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che ha una casa in Puglia. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, ha scritto Zalone accompagnando la pubblicazione del video su Facebook. Nelle immagini mentre Zalone è a bordo della sua spider per le strade del Salento quando incontra Helen Mirren e scatta il colpo di fulmine. Il motivo? È vaccinata. Il resto della storia, come spesso accade con lo showman, è esilarante. Ecco la canzone.

Video Facebook/Checco Zalone